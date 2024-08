Incendio a bordo: due diportisti salvati dalla Guardia Costiera di Agropoli

Mattinata di paura nel Cilento, dove un’imbarcazione è andata a fuoco a circa 5 miglia da Punta Licosa. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata ha richiesto un immediato intervento della Guardia Costiera di Agropoli.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 quando i due diportisti a bordo del natante di 21 metri si sono trovati di fronte a un incendio che si propagava rapidamente. Spaventati e senza possibilità di domare le fiamme, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 1530.

La motovedetta CP855 della Capitaneria di porto agropolese, sotto il comando del capitano Alessio Manca, è intervenuta tempestivamente raggiungendo la zona dell’incendio in pochi minuti. I due diportisti, visibilmente sotto shock ma in buone condizioni di salute, sono stati tratti in salvo e trasferiti a bordo della motovedetta. Di qui hanno raggiunto il porto di Agropoli dove ad attenderli c’era una ambulanza del 118 e un’automedica.