Incendi nel Vallo di Diano: rogo su tre fronti a Sala Consilina. Arrestato il piromane di Atena Lucana | VIDEO

Nel Vallo di Diano non c’è tregua per gli incendi: Vigili del Fuoco, Squadra Antincendio Boschivo, volontari della protezione civile, agenti municipali, amministratori e dipendenti comunali hanno lavorato incessantemente per monitorare la situazione in diverse aree del comprensorio. Purtroppo, continua a bruciare la montagna di Sala Consilina.

L’incendio, sviluppatosi nel pomeriggio di ieri in località “San Raffaele”, ha preso piede su più fronti e, questa mattina, le fiamme e il fumo continuano a deviare una delle aree verdi più belle della cittadina. Gli agenti della Polizia Municipale, insieme a un tecnico comunale, sono stati i primi ad intervenire, ma non sono riusciti a contenere il rogo.

È intervenuta la Squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano, mentre è stato richiesto anche un intervento aereo per contrastare le fiamme. Un’altra comunità vive in apprensione per l’incendio che si è esteso in località Finocchiara e Serrone ad Atena Lucana. Qui, i Vigili del Fuoco di Sala Consilina hanno lavorato duramente per fermare la rapida diffusione del fuoco, velocizzato dal vento e dalle alte temperature.

Anche in questa situazione, si è reso necessario l’intervento aereo. Fortunatamente, ora la situazione sembra essere sotto controllo e sembra si sia riuscito anche ad identificare la persona responsabile dell’incendio. Riguardo alla zona di Costa Cucchiara a Polla, devastata da un incendio nei giorni scorsi, le foto diffuse dalla Comunità Montana Vallo di Diano mostrano segni evidenti di devastazione. I soccorsi non si sono risparmiati: nonostante le temperature torride e la pericolosità delle fiamme, alimentate dal vento, hanno proseguito gli interventi anche al buio, lavorando instancabilmente per contenere il fuoco e rassicurare la popolazione.