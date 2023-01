Incendi boschivi: lo scorso anno Campania quinta in Italia per numero di roghi

L’apice è stato raggiunto lo scorso anno. Nel 2022 436 incendi boschivi hanno colpito la nostra regione.

Dopo Sicilia, Calabria, Lazio e Puglia, la Campania è al quinto posto in Italia per numero di incendi legati al verde.

Incendi boschivi: i dati

I dati arrivano dalle riunioni organizzata per valutare la campagna antincendio organizzata in settimana presso la sede regionale della Protezione Civile a Napoli.

La sessione, coordinata da Claudia Campobasso, Responsabile Energia e Protezione Civile Post-Emergenza, ha analizzato il trend crescente degli incendi come emergenza globale a causa dei cambiamenti climatici e dell’innalzamento delle temperature e ha presentato i piani per il 2023.

La bozza finale ha inoltre analizzato tutti i punti di forza e punti deboli delle operazioni eseguite l’anno scorso. Presente anche il direttore della Scuola di Protezione Civile, ingegner Celestino Rampino, che si occupa di volontari e rappresentanti delle Comunità montane, delle Province, dei vigili del fuoco, della gendarmeria forestale, dei parchi nazionali e regionali e della formazione specifica SMA.

Il Cilento

Anche il Cilento ha subito non pochi danni provocati dagli incendi boschivi che in particolare durante la scorsa stagione estiva hanno provocato danni al patrimonio naturalistico. Ad essere prese di mira non solo le aree interne ma anche quelle costiere.