Inaugurata un’opera a Castelcivita: l’Aiuola degli Artigiani, un angolo di arredo urbano nel centro storico

C’è un nuovo angolo di bellezza a Castelcivita, si tratta dell’ “Aiuola degli Artigiani” inaugurata nei giorni scorsi.

L’aiuola si trova in viale Europa di località Selva e si tratta di un angolo di arredo urbano sito, nello specifico, proprio alle porte del centro storico.

Un biglietto da visita colorato e luminoso per quanti arrivano a visitare il borgo antico del comune e per i cittadini. L’aiuola, circondata da un muretto dove ci si può trattenere per vivere attimi di condivisione e relax, ha sullo sfondo una luminosa sagoma di Castelcivita con la sua Torre Angioina e le sue bellezze in evidenza e al centro vi è posizionata la scritta “Castelcivita Antico Borgo”.

Le dichiarazioni

“E’ un’opera bellissima che ci riempie d’orgoglio e ci tengo a ringraziare, per il lavoro svolto gli ingegneri Alfonso Amato e Nicola Pastore, l’architetto Teresa Costantino, la professoressa Karmen Iorio e gli artigiani Michelangelo Gralluzzo e Pasquale Perrotta, ringrazio anche i consiglieri comunali per aver condiviso con me questo progetto che ci ha portati alla realizzazione di un’opera così suggestiva” ha commentato, entusiasta, il sindaco, Antonio Forziati.