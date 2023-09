Un importante dibattito sull’importanza dell’erogazione dei servizi socialmente utili ha preceduto il taglio del nastro per l’inaugurazione del Gruppo Appartamento per Anziani e Comunità Tutelare per persone non autosufficienti ad Ottati. Ad intervenire anche i rappresentanti dell’Ambito S7 del Piano di Zona con Roccadaspide come ente capofila