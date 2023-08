In memoria di Alessandro Ignarro donato dispositivo medico all’ospedale Santobono – Pausilipon

L’Associazione LiberaMente Donne, con sede a Roccadaspide e presieduta da Elisa Coviello, ha donato un dispositivo medico all’ospedale Santobono – Pausilipon di Napoli. L’importante strumento sanitario consentirà ai piccoli pazienti oncologici di poter effettuare in maniera più agevole la fisioterapia post operatoria. La donazione è stata possibile grazie ai proventi della raccolta fondi organizzata in memoria di Alessandro Ignarro, giovane di Roccadaspide venuto a mancare a causa di una malattia oncologica a soli 17 anni. Il progetto solidale, denominato “Il sogno di Ale”, è stato realizzato attraverso la vendita di magliette con su scritta la frase: “Amate la vita è la cosa più bella! Contemplatela giorno dopo giorno e approfondite sempre tutto.

Il ricordo di Alessandro

Dovete fermarvi un attimo e osservare la bellezza perché, ricordate, la vera ricchezza si misura in tempo, non in soldi”, un inno alla vita scritto proprio da Alessandro. La grafica delle magliette è stata ideata e curata dalla designer Paola Paolino. Alessandro ha lasciato un ricordo indelebile in quanti lo conoscevano, oltre ad essere uno studente modello, benvoluto da tutti per il suo garbo e la sua generosità d’animo, era anche una promessa del canto, nel 2013, infatti, aveva vinto la II edizione dell’Evoli Festival.

Il memorial a Roccadaspide

Alla sua memoria è dedicato il memorial di canto che ogni anno si tiene a Roccadaspide; un evento, promosso dal Comune, dalla stessa associazione LiberaMente Donne e dai promotori dell’Evoli Festival, che permette a tanti giovani cantanti di esibirsi nel ricordo di Alessandro e di lanciare delle importanti iniziative di beneficenza come quest’ultima che ha permesso l’acquisto del dispositivo per l’ospedale Santobono – Pausilipon.