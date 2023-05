In arrivo un Ufficio Postale Mobile a Villammare

Finalmente una buona notizia per l’Ufficio postale di Villammare! Stamattina si è svolto un importante sopralluogo tecnico da parte degli uffici dell’Ente e di di Poste Italiane nel comune. Questo evento ha portato ad una serie di sviluppi positivi per la comunità. Nei prossimi giorni, verrà allestito un Ufficio Postale Mobile (UPM) nelle vicinanze dell’edificio situato in Via della Repubblica.

La novità

Questa soluzione temporanea consentirà ai cittadini di usufruire dei servizi postali essenziali mentre si procede con la preparazione del nuovo ufficio permanente. Un ulteriore progresso è previsto per il mese di Giugno, quando sarà installato un container che offrirà tutti i servizi necessari durante l’allestimento del nuovo ufficio.

La nuova sede

Ma non è tutto. Il 18 Maggio scorso sono stati anche assegnati i lavori per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio scolastico precedente. Al suo posto sorgerà un moderno Centro Polifunzionale, che rappresenterà una risorsa importante per la comunità locale dove allocare alcuni servizi.

Questi sviluppi positivi rappresentano un passo avanti significativo per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a disposizione di Villammare. La nuova struttura postale e il Centro Polifunzionale contribuiranno a soddisfare le esigenze della cittadinanza, offrendo soluzioni moderne e funzionali per le diverse necessità della comunità.