Imbarcazione a fuoco lungo la costa della Masseta: intervengono Protezione Civile e Guardia costiera

Attimi di paura questa mattina dinanzi la spiaggia della Risima, lungo la costa della Masseta nel Comune di San Giovanni a Piro. Un motoscafo con a bordo delle persone ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme si sarebbero originate dal vano motore. Gli occupanti visto il fumo hanno abbandonato il natante e si sono gettati in acqua per paura che le fiamme potessero avvolgere in tempi brevi l’imbarcazione. Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo degli uomini della Protezione Civili “Gruppo Lucano”, diretti dal presidente Vito Bruno e dei militari della Capitaneria di Porto di Marina di Camerota agli ordini del Tenente di Vascello Amalia Migavero.

I soccorsi

I volontari della protezione civile hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza e recupero del natante che nel frattempo era andato alla deriva. Subito dopo, su precisa indicazione degli uomini della Guardia Costiera, i volontari della Protezione Civile hanno trainato il natante nel porto di Scario.

Da chiarire le cause che hanno determinato il principio d’incendio nel vano motore dell’imbarcazione. Gli occupanti non hanno riportato ferite ma solo tanto sperando.