Il violino elettrico di Helena Caminiti, da Omignano Scalo a Sanremo

Il talento della giovane Helena Caminiti sarà presente tra le eccellenze che si esibiranno durante la diciassettesima edizione di Casa Sanremo, l’ospitalità ufficiale del Festival della Canzone Italiana.

Chi è Helena Caminiti

Giovanissima, classe 2002, non smette di credere nei suoi sogni ed é proprio questo ad averla portata sino a qui, così tra i numerosi vip che affolleranno la kermesse, fra le proposte del format Live Box, brillerà anche il Cilento attraverso il violino elettrico di Helena.

Le parole della giovane musicista

“In questi giorni l’emozione é forte, da quando ho saputo di essere tra le scelte del format non riuscivo a crederci – ci racconta – l’opportunità di far conoscere ad un ampio pubblico la mia proposta musicale é davvero entusiasmante”.

Una passione, la sua, che la porta già ad essere scelta per diversi eventi, matrimoni ed esibizioni nel Cilento; in conclusione, non possiamo che dirle: In bocca al lupo!