Il Vallo di Diano si propone come candidato per il titolo di “Capitale dell’Innovazione 2024”

Fino a domenica 24 marzo si potrà votare il Vallo di Diano, tramite la Comunità Montana Vallo di Diano, per ospitare il “Jazz Inn 2024” e diventare la Capitale dell'Innovazione Sostenibile. L'evento, ideato nel 2017 dalla Fondazione Ampioraggio, si terrà dal 23 al 29 settembre e quest'anno si concentra sull'intelligenza artificiale. Negli anni ha coinvolto diversi borghi in Italia, offrendo opportunità di sviluppo territoriale.

Le finalità

Scopo dell'evento è trasformare i borghi selezionati in luoghi in cui cultura, ambiente e tecnologia collaborano, coinvolgendo aziende, start up, investitori, istituzioni, agenzie di sviluppo, scuole e altri attori del cambiamento. Si cercano investimenti sostenibili, soluzioni innovative e si promuovono modelli di sviluppo locali, avvicinando giovani e imprese alle nuove tecnologie e alle metodologie di innovazione sociale e culturale.

Ecco le info utili

Per votare la Comunità Montana Vallo di Diano tra i 19 comuni partecipanti, è possibile prendere parte al sondaggio sulla pagina Facebook della Fondazione Ampioraggio: https://www.facebook.com/share/p/nu2JRSBeELHfmv78/