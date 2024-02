Il “Trofeo Regionale Extreme Offroad Campania” sbarca sui Monti di Eboli

Gli appassionati del fuoristrada della regione Campania si preparano per uno spettacolo adrenalinico senza precedenti, poiché il Trofeo Regionale Extreme Offroad Campania sta per scatenare la sua prima gara nella pittoresca cornice dei Monti di Eboli presso la Tenuta Caiazzo. Organizzato dalla Federazione Italiana Fuoristrada (FIF) in collaborazione con il Club I Baroni 4×4, il Trofeo Regionale Extreme Offroad rappresenta l’epitome dell’avventura e della sfida estrema nel mondo del fuoristrada. In questa disciplina, i veicoli e i loro conducenti sono portati al limite, affrontando ostacoli naturali impegnativi che richiedono non solo abilità di guida, ma anche una mente fredda e il coraggio di superare le sfide più ardue.

Il Trofeo

Nella specialità “Extreme Off Road”, come definita dalla FIF, la perizia tecnica e la destrezza del conducente e del navigatore giocano un ruolo fondamentale, spingendoli spesso al limite delle proprie capacità. Attraverso gole strette e tortuose, passaggi rocciosi e pendenze vertiginose, i partecipanti affronteranno sfide che metteranno alla prova la loro abilità e il loro coraggio. Il Trofeo Regionale Extreme Offroad Campania vedrà la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta la regione, divisi in quattro categorie: SSV, Super Serie, Preparati e Speciali. Ogni categoria promette azione, suspense e adrenalina pura, con veicoli adeguatamente attrezzati e piloti determinati a conquistare la vittoria.

Le info utili

Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a una delle più emozionanti manifestazioni sportive della regione, immersi nella bellezza selvaggia dei Monti di Eboli. Per ulteriori informazioni sull’evento e per la partecipazione, si prega di contattare: Antonio Di Biasi 393 7172505

Non perdete l’occasione di vivere l’emozione estrema del Trofeo Regionale Extreme Offroad Campania, un’esperienza che vi lascerà senza fiato!