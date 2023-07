Il Trofeo Italiano Beach Rugby fa tappa a Capaccio Paestum

Il Trofeo Italiano Beach Rugby, sabato 15 luglio e domenica 16 luglio, farà tappa in Campania, più precisamente a Capaccio Paestum. L’Arena Beach allestita nell’area dell’Ex Lido Kennedy ospiterà, nella giornata di sabato tutte le attività di promozione e sviluppo per poi entrare nel vivo, domenica, con i tornei seniores del Beach Rugby. Accanto alla Beach Arena è stato allestito il Vittoria Park, a cura di Vittoria Assicurazioni, main-sponsor delle Nazionali Azzurre che, in collaborazione con la Fondazione Specchio d’Italia, ha scelto il comune di Capaccio Paestum come tappa del Vittoria for Women Tour: il progetto itinerante nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione oncologica femminile.

Presente alla tappa del Campionato Italiano di Beach Rugby a Capaccio Paestum anche un maxi ducato “SpecchioBus” adibito a sala medica per una visita senologica gratuita, sarà, inoltre, possibile sostenere la lotta contro i tumori femminili con una donazione. La prevenzione sarà accompagnata da tanta musica, grazie a Radio RTL, e tanto sport: esperti e giocatori insegneranno, infatti, le tecniche del rugby e i sani valori che lo caratterizzano. Tutto ad accesso libero e gratuito.

L’Arena Beach ospiterà, nella giornata di sabato le attività di promozione e sviluppo accogliendo gli atleti delle categorie minirugby, U14, U16 ed U18 maschile e femminile ed il giorno seguente la tappa del Trofeo Italiano Beach Rugby per la categoria Seniores maschile e femminile.

Le gare

Sabato 15 luglio 2023

Alle ore 10:00 inizio dei lavori, alle ore 11:00 attività di minirugby, a partire dalle ore 11:30 torneo di Beach Rugby riservato alle categorie U14 e U16 e U18 maschile e femminile;

Alle ore 17:00 premiazioni, terzo tempo e party

Domenica 16 luglio 2023

Alle ore 10:00 inizio dei lavori, alle ore 11:00 inizio tornei riservati alla categoria maschile e femminile seniores;

Alle 16:30 premiazioni, terzo tempo e party.

Il commento

“Siamo molto soddisfatti di essere stati scelti da Vittoria Assicurazione come tappa del suo Vittoria for Women Tour – dichiara Giuseppe Calicchio, presidente del Comitato Regione FIR Campania – un progetto itinerante di grande impatto per sensibilizzare, informare e responsabilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sentirsi protetti in campo e nella vita, perché la prevenzione può fare la differenza. Ringrazio quindi Vittoria Assicurazione, per questa grande opportunità, combinare il rugby e la prevenzione in una giornata di sport e divertimento è un occasione importante di sensibilizzazione e prevenzione. Ringrazio, il Comune di Capaccio Paestum ed il suo primo cittadino l’avv. Francesco Alfieri per aver messo a disposizioni gli spazi dell’ ex Lido Kennedy per permetterci di realizzare l’Arena Beach e svolgere i nostri raduni e la tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby, in una location meravigliosa, supportandoci e collaborando con noi in maniera egregia per la riuscita della manifestazione. Ringrazio inoltre la Regione Campania ed Arus per aver patrocinato l’evento.”

“È per noi motivo di orgoglio ospitare il Trofeo Italiano Beach Rugby per la sua unica tappa in regione in Campania – ha commentato Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum -. Abbiamo deciso di sostenere con convinzione l’iniziativa della Federazione Italiana Rugby mettendo a disposizione l’Arena Beach, allestita nell’area dell’ex Lido Kennedy al lungomare Laura per il primo anno e che sarà tenuta a battesimo proprio da questa manifestazione. Ospitiamo non solo i tornei delle categorie under 18 e seniores del Beach Rugby ma anche la tappa del Vittoria for Women Tour. Da sempre siamo convinti dell’importanza dello sport per il benessere psicofisico e non solo delle persone, del suo valore sociale nonché del suo essere un ottimo volano per il turismo. A tutto questo, con le tre giornate organizzate dalla FIR con Vittoria Assicurazioni e la Fondazione Specchio d’Italia, si aggiunge la sensibilizzazione verso la prevenzione oncologica femminile. Offriamo a cittadini, visitatori e turisti ottimi motivi in più per scegliere la nostra Città.“