Il Tg di InfoCilento del 28 Giugno 2023

Ecco il sommario delle principali notizie del Tg del 29 Giugno 2023: Castellabate: furti nelle auto parcheggiate lungo il litorale, arrestati due trentenni di Agropoli; Agropoli: cade e si ferisce lungo i sentieri di Trentova, turista soccorsa da Guardia Costiera e 118; Camerota sempre più inclusiva: passerelle e postazioni per disabili sulla spiaggia Bandiera Blu; Uncem Campania: Agricoltura in ginocchio dopo le piogge primaverili. Intervista al presidente Vincenzo Luciano; Presso la Provincia di Salerno un incontro per discutere di Dimensionamento scolastico Sapri; Successo per il cerimoniale cittadino nel ricordo del patriota Carlo Pisacane.