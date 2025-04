Il TAR Campania dà ragione al Comune di Atena Lucana. No all’Antenna 5G in località Macerrina

Con ordinanza pubblicata in data 16 aprile 2025, il Giudice Ammnistrativo del TAR Campania – Sezione di Salerno ha ritenuto fondati i motivi ostativi resi dal Comune di Atena Lucana, difeso dall’avvocato Nicola Senatore, per l’installazione di un traliccio di telecomunicazioni con tecnologia 5G, in località Macerrina, ed ha considerato legittimo il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall’UTC, diretto dall’Architetto Fabio Tonti, perché secondo una più approfondita istruttoria è stato rilevato che una parte dell’area su cui la INWIT spa intende realizzare l’infrastruttura ricade in zona demaniale la cui competenza appartiene al Consorzio di Bonifica.

Soddisfazione del sindaco

Il sindaco di Atena Lucana, Dott. Luigi Vertucci, si ritiene soddisfatto del risultato perché, ha dichiarato “rappresenta il frutto di un lungo e complesso lavoro di approfondimento istruttorio effettuato congiuntamente agli Uffici del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano presieduto da Beniamino Curcio. Grazie anche all’avv. Nicola Senatore, sono emersi importanti aspetti tecnici idonei a salvaguardare il territorio abitato di Atena Lucana che, continua il primo cittadino, va sempre tutelato. L’ Amministrazione comunale, da sempre favorevole all’infrastrutturazione di reti telematiche a banda larga, evidenzia che queste non possono andare a ledere la salute e la tranquillità dei cittadini e dei lavoratori di Atena Lucana”.