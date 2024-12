Il Solofra segna un gol per tempo e batte il Santa Maria

Termina con una sconfitta, allo stadio Gallucci di Solofra, il 2024 della Polisportiva Santa Maria Cilento. I giallorossi perdono 2-0 contro il Solofra.

Il match

I cilentani hanno subito una grande opportunità di sbloccare la gara, fallendo al 6’ un calcio di rigore con Bisceglia. Tutto parte da un suo lancio per Santoro che disimpegna con un bel tiro Faggiano che sulla respinta si ritrova ancora il numero 31 atterrandolo in area di rigore. Dagli 11 metri, però, il capitano Bisceglia colpisce il palo fallendo l’opportunità di portare in vantaggio i cilentani.

Gli irpini si vedono con una ripartenza al 13’ che porta Mario Strianese al colpo di testa, ma il suo tentativo termina ampiamente sul fondo.

Dopo una fase di supremazia territoriale dei giallorossi, passa in vantaggio il Solofra con Mario Strianese: colpo di testa del numero 9 che raccoglie un cross di Maiorano e supera Volzone (1-0).

Nel finale della prima frazione, gli irpini potrebbero far male ancora con una ripartenza di Fraciello, ma è decisiva la scivolata difensiva di Santoro. Nella ripresa, la squadra di De Felice prova a chiudere nella sua metà campo il Solofra per trovare il pari, ma senza riuscire a impensierire la retroguardia irpina. E, così come nel primo tempo, al primo affondo, il Solofra raddoppia: la difesa si fa sorprendere da Maiorano che, da solo davanti a Volzone, con un tocco di precisione sigla il 2-0. I cilentani, intanto, riabbracciano Domenico Strianese, in campo con un casco di protezione dopo il brutto infortunio alla testa in Coppa Italia contro il Buccino.

E’ Chkour a cercare di in partita i cilentani con un tiro dalla distanza che finisce alto sopra la traversa. Ci prova anche Navarrete, si libera e calcia alto di poco. In pieno recupero Strianese mette i brividi al portiere avversario con un bolide dalla distanza che colpisce la traversa e poi, a giudizio dell’arbitro, non varca completamente la linea.Il match, dunque, termina sul 2-0 per i padroni di casa che possono festeggiare davanti al proprio pubblico.

Il Tabellino

Città di Solofra (3-5-2): Faggiano; Consiglio, Arzeo, Robustelli; Savarise, Sannia, Vignes (38’ st Vassiliadis), Fraciello, Coppola; Maiorano (23’ st De Mattia), Strianese M. A disp.: Barone, Cesarano, Vitale, Chiocchi, Aveta, Bove, Serritiello. All.: Amarante

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Volzone; Cuomo, Bisceglia, Lembo (21’ st Strianese D.); Liguoro (11’ st De Angelis), D’Auria (25’ st Vatiero), Santoro, Formisano (16’ st Modano), De Cono (32’ st Salzano); Chkour, Navarrete. A disp.: Lettieri, Ventura, De Simone, Ciornei. All.: De Felice.

Arbitro: Andrea Masucci di Napoli (Gaeta-Tisi)

Marcatori: 33’ pt Strianese (S), 21’ st Maiorano (S)

Espulsi: –

Ammoniti: Faggiano (S), Liguoro (SM), Bisceglia (SM), D’Auria (SM), Consiglio (S), Vatiero (SM)

Note: 2-1 Angoli. Recupero: 2’pt e 5’st