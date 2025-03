Il Santa Maria finisce ko contro la capolista Heraclea: 3-0 in quel di Candela

Brutto ko fuori casa per la Polisportiva Santa Maria che cede contro la capolista Heraclea venendo sconfitta per 3-0 con la doppietta di Bonicelli nella prima frazione e il sigillo finale di De Sagastizabal nella ripresa.

Il match

I padroni di casa mettono subito in mostra la loro forza e approcciano alla partita nel migliore dei modi. Il primo squillo, infatti, è di marca Heraclea. De Battista crea apprensione a Volzone con un tiro sul primo palo che l’estremo difensore avversario è bravo a respingere in angolo. Al 12’ si sblocca subito il match. Carambola nell’area di rigore del Santa Maria e Bonicelli è il più lesto di tutti a depositare il pallone in rete da ottima posizione. Heraclea avanti.

La formazione granata continua a spingere sull’acceleratore. Ottima azione sull’asse Coulibaly-Johnson. L’attaccante, ex della partita, prova a mettere il pallone nel cuore dell’area alla ricerca di qualche compagno libero, ma Bisceglia salva con un intervento decisivo in angolo. I granata premono. Azione in solitaria di Castillo che si procura spazio per calciare dai 25 metri e lascia partire il suo destro che termina sul fondo di poco. Da calcio d’angolo, invece, ci prova Mascia con un colpo di testa che non trova lo specchio della porta. Al 41’ l’Heraclea raddoppia ancora con Bonicelli.

Il numero 11 granata batte Volzone con un perfetto diagonale sul secondo palo che non lascia scampo. La ripresa comincia con lo stesso monologo dei primi 45’. Coulibaly impegna Volzone che si distende e devia la sfera in calcio d’angolo, mentre il neo entrato De Sagastizabal, lanciato in profondità davanti al portiere cestina tutto alzando troppo la mira.

Il Santa Maria si fa vedere per la prima volta in avanti con una botta dalla distanza di Navarrete che viene sporcata in angolo. Al 30’ l’Heraclea cala il tris. Errore della compagine giallorossa in fase di impostazione e pallone regalato a De Sagastizabal che questa volta non sbaglia e batte Volzone con un tiro di prima intenzione. Il Santa Maria non riesce a reagire e Mascia, così come nel primo tempo, si rende pericoloso dagli sviluppi di corner con un colpo di testa che si stampa sulla traversa. Finale all’attacco della compagine di mister De Felice. Salzano, servito da Ciornei, non riesce ad imprimere forza alla sua difficile conclusione, mentre nei minuti conclusivi è ancora il numero 77 giallorosso a dialogare nel migliore dei modi con Navarrate. Il tiro dell’argentino termina fuori di poco. L’Heraclea dunque vince 3-0 e per la Polisportiva Santa Maria è il secondo ko consecutivo.