Il Santa Maria domina con il Buccino: l’andata di Coppa Italia è giallorossa

Il Santa Maria mette in campo una grande prestazione e vince per 3-0 contro il Buccino al “Carrano” nel primo atto del doppio confronto di Coppa Italia d’Eccellenza.

Il primo tempo

I giallorossi partono come meglio non si potrebbe. Al primo affondo arriva già il vantaggio con Navarrete su assist sulla fascia di sinistra di Formisano. Al 3′ è 1-0 Santa Maria. Poco più tardi Formisano calcia una punizione insidiosa che impegna Palladino ad un super intervento. Lo stesso estremo difensore rossonero non è ordinato nella sua uscita con i pugni. Il pallone diventa di proprietà di Salzano che conclude di prima intenzione, ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. La formazione di mister De Felice continua a gestire il gioco con Navarrete che sfiora il raddoppio da posizione defilata. Il primo squillo della squadra ospite è di Gibba che costringe Volzone a deviare la sfera in angolo. Al 39′ altro episodio chiave. Gonella impegna il portiere del Santa Maria ad una bella parata. Sul ribaltamento di fronte De Cono viene steso in area da un intervento disperato di Palladino. Per l’arbitro è calcio di rigore: dal dischetto è freddissimo Modano che non sbaglio per il 2-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa la storia non cambia. Dopo neanche 60 secondi Navarrete, lanciato in profondità a tu per tu con il portiere avversario, spreca tutto calciando alto. I cilentani soffrono davvero poco. Lembo è bravo a salvare su un traversone velenoso nel cuore dell’area di rigore. La compagine di casa è brava a ribaltare il gioco. Grande azione sull’asse Navarrete-Modano-Salzano con quest’ultimo che va a cm dal 3-0. Tris solo rimandato al 28′. Questa volta è sulla corsia opposta che il Santa Maria sfonda. De Cono serve Salzano libero in area e il numero 77 di De Felice insacca. Nei minuti finali il Buccino si fa vedere con Iasevoli che stoppa il pallone in area e impegna Volzone. Poi ci prova anche La Ragione che crea l’occasione più ghiotta per i suoi. Strianese, però, è bravo ad evitare il peggio con un super intervento difensivo.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-2-1): Volzone; Strianese, Cuomo, Lembo G., De Cono, Musto, Ventura (22’st D’Auria), Fomisano; Salzano (29’st Di Giacomo), Modano; Navarrete. A disp.: Lettieri, Siciliano, Lembo V., Di Mauro, Gentile, Francione, Sabatino. All.: De Felice. Buccino (4-3-3): Palladino; Savastano (30’st Ciccone), Dellacasa, Siano, Petrozzino (33’st Grande); De Vasconcelos, Ciccone (16’st Iasevoli), Gibba; Maggiari (3’st Guatieri), Gonella, Hefiane (30’st La Ragione). A disp.: Isernia, Buccella, Pierce, Buono, Bonfrisco. All.: Graziani.

Arbitro: Giovanni Vinoso (Frisulli-Borriello)

Marcatori: 3’pt Navarrete (SM), 41’pt Modano rig (SM), 28’st Salzano (SM)

Espulsi: – Ammoniti: Modano (SM), Lembo (SM), Guatieri (BU) Note: Angoli: 4-3. Recupero: 1’pt e 5’st