Il Salto sulle Gole: ok ad un suggestivo percorso panoramico sulle gole del fiume Calore

Si chiama “Il Salto sulle Gole” e consiste in un suggestivo percorso panoramico da realizzare sulla quarta e quinta gola del fiume Calore. Un modo per rendere ancor più attraente il già suggestivo paesaggio di questa zona a ridosso del corso d’acqua, immerso in una natura incontaminata, tra Felitto e Magliano Vetere.

Il progetto

Proprio l’amministrazione comunale di Felitto, retta dal sindaco Carmine Casella, ha approvato nei giorni scorsi l’aggiornamento dello studio di fattibilità tecnico-economica per il progetto del percorso panoramico sulle gole del fiume Calore.

L’opera costerebbe oltre due milioni di euro ed è stata immaginata in stratta collaborazione con il comune di Magliano Vetere, retto dal sindaco Adriano Piano.

E’ stato proprio l’ufficio tecnico di Magliano ad occuparsi della progettazione dell’opera che andrebbe a valorizzare quel tratto del fiume Calore che attraversa i due territori ridando slancio al turismo e all’economia dei due borghi cilentani.

I costi

La spesa dell’opera, per la quale si cercherà un canale di finanziamento, ammonta, di preciso, a 2.397.224,97 euro. L’iter progettuale è appena partito ma grazie alle risorse Pnrr si punta a velocizzare la realizzazione del Salto sulle Gole.

Il fiume Calore

Il fiume Calore lucano nasce sul monte Cervati e prosegue per 70 chilometri facendosi strada in un bacino caratterizzato, soprattutto nella parte alta, da località impervie e di difficile accesso. Per lunghi tratti infatti, il suo alveo si infossa tra strette e alte pareti rocciose, dando vita ad escavazioni fluviali nelle rocce che prendono appunto il nome di Gole del Calore.