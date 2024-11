Il salernitano brilla nella Guida Michelin 2025: un trionfo di sapori e sostenibilità

La Campania continua a confermarsi una delle regioni italiane più apprezzate dalla Guida Michelin. L’edizione 2025 della celebre “Rossa” ha riservato sorprese e conferme per la nostra terra, consacrandola ancora una volta come una delle mete gastronomiche più ambite d’Italia.

Nuovi ingressi e conferme

Quest’anno, ben 36 nuovi ristoranti hanno conquistato una stella Michelin, a testimonianza della vivacità e della creatività della scena gastronomica campana. Tra le new entry spiccano nomi come Cetaria di Baronissi, O Me O Il Mare di Gragnano e Marotta di Squille, che vanno ad arricchire un panorama già di per sé ricco e variegato.

Ma non sono mancate le conferme: Don Alfonso 1890, dopo un breve periodo di assenza, ha riconquistato la stella Michelin, confermando il suo prestigio. Inoltre, lo stesso ristorante ha ottenuto la prestigiosa Stella Verde, riconoscimento assegnato ai locali che si distinguono per un approccio sostenibile alla ristorazione.

La Campania può vantare un primato assoluto: il Quattro Passi di Nerano, guidato dalla famiglia Mellino, è l’unico ristorante a tre stelle Michelin in tutta la regione.

Tre Stelle:

Quattro Passi – Nerano/Massa Lubrense (NA)

Due Stelle

L’Olivo – Anacapri/Capri (NA)

Taverna Estia – Brusciano (NA)

Piazzetta Milù – Castellammare di Stabia (NA)

Danì Maison – Ischia (NA)

George Restaurant – Napoli

Krèsios – Telese (BN)

Torre del Saracino – Vico Equense (NA)

Una Stella

Alici – Amalfi (SA)

Glicine – Amalfi (SA)

La Caravella dal 1959 – Amalfi (SA)

Sensi – Amalfi (SA)

Maeba Restaurant – Ariano Irpino (AV)

Caracol – Bacoli (NA)

Cetaria – Baronissi (SA) [new]

Osteria Arbustico – Capaccio/Paestum (SA)

Le Monzù – Capri (NA)

Il Refettorio – Conca dei Marini (SA)

Il Papavero – Eboli (SA)

Bluh Furore – Furore (Sa)

O Me O Il Mare – Gragnano (NA) [new]

Indaco – Lacco Ameno/Ischia (NA)

Taverna del Capitano – Marina del Cantone/Massa Lubrense (NA)

Relais Blu – Massa Lubrense (NA)

Aria – Napoli

Veritas – Napoli

Re Santi e Leoni – Nola (NA)

Le Trabe – Paestum (SA)

Tre Olivi – Paestum (SA)

President – Pompei (NA)

Li Galli – Positano (SA)

Zass – Positano (SA)

Un Piano nel Cielo – Praiano (SA)

Sud – Quarto (NA)

Il Flauto di Pan – Ravello (SA)

Rossellinis – Ravello (SA)

Re Maurì – Salerno (SA)

Don Geppi – Sant’Agnello (NA)

Don Alfonso 1890 – Sant’Agata sui Due Golfi (NA) [new]

Contaminazioni – Somma Vesuviana (NA)

Il Buco – Sorrento (NA)

Lorelei – Sorrento (NA)

Terrazza Bosquet – Sorrento (NA)

Marotta – Squille (CE) [new]

Locanda del Borgo – Telese (BN)

Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra – Torre del Greco (NA)

Oasis – Sapori Antichi – Vallesaccarda (AV)

Antica Osteria Nonna Rosa – Vico Equense (NA)

Cannavacciuolo Countryside – Vico Equense (NA)

Volta del Fuenti by Michele De Blasio – Vietri sul Mare (SA) [new]