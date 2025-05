Il regista salese Giuseppe Bonito firma la nuova fiction di RaiUno “Gerri”: al via da questa sera

Debutta questa sera, lunedì 5 maggio, in prima serata su RaiUno, la nuova fiction diretta da Giuseppe Bonito, regista di Sala Consilina. Quattro puntate avvincenti ambientate sotto nel Sud Italia. Sala Consilina torna, quindi, sotto i riflettori grazie al talento non solo del regista Giuseppe Bonito, ma anche dell’attrice Cristina Cappelli, protagonisti dietro e davanti alla macchina da presa della nuova serie Rai “Gerri”.

La storia

La fiction si preannuncia già un successo, con grande attenzione da parte del pubblico nazionale e un’attesa soprattutto nel Vallo di Diano. La serie ruota attorno alla figura di Gregorio Esposito, detto Gerri, interpretato da Giulio Beranek: un ispettore di origine rom che indaga e risolve casi complessi nella calda e aspra terra pugliese. Un poliziesco moderno, carico di tensione e umanità, che si distingue per l’originalità del protagonista e per la qualità della regia.

Accanto a Beranek anche Cristina Cappelli, nel ruolo di una poliziotta energica e determinata. L’attrice salese, formatasi tra Milano e New York, ha saputo interpretare con carattere e profondità un ruolo di primo piano, portando sul set anche un pizzico della sua terra d’origine. Un incontro artistico voluto da Bonito stesso, che l’ha scelta dopo un provino, riconoscendo in lei un talento autentico e familiare.

“Ci conoscevamo di fama, ci eravamo incrociati al Toko anni fa”, raccontano Bonito e Cappelli, “ma è stato sul set di Gerri che ci siamo davvero ritrovati, uniti dall’amore per la nostra Sala Consilina”.Siamo grati a questa terra per ciò che ci ha dato. Speriamo che da lunedì sera i nostri concittadini facciano il tifo per noi”.