Il progetto Green Jobs: studenti di Agropoli si impegnano per la sostenibilità ambientale

Un’iniziativa promossa dall’Istituto “Vico – De Vivo” di Agropoli, in collaborazione con Legambiente Paestum, ha coinvolto la classe IV E SIA in un percorso educativo mirato all’acquisizione di competenze trasversali e all’orientamento professionale. L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare gli studenti dell’indirizzo tecnico-economico, Sistemi Informativi Aziendali, sul valore della biodiversità, dell’economia circolare e sulla possibilità di creare nuove professioni nel settore.

Un progetto in tre fasi

Il progetto si è sviluppato in tre fasi. La prima fase, avviata nell’anno scolastico precedente, ha guidato gli studenti nell’apprendimento dei concetti fondamentali legati alla sostenibilità, concentrandosi sull’Oasi Dunale di Paestum come caso di studio. Durante quest’anno, gli stessi studenti hanno raccolto dati cruciali sull’area di studio e hanno creato un QR-code per offrire ai visitatori dell’Oasi dunale una visita guidata digitale attraverso l’uso semplice dei loro dispositivi mobili.

Il terzo e ultimo step del progetto, programmato per l’anno scolastico successivo, prevede la creazione di un’impresa green. Gli studenti saranno chiamati a ideare e sviluppare un progetto imprenditoriale per l’Oasi Dunale di Paestum, valutando la sostenibilità ambientale ed economica, la fattibilità tecnica, la desiderabilità e l’innovazione.

Il commento

La Dirigente Scolastica Teresa Pane commenta entusiasta: “Il percorso didattico formativo Green Jobs non solo arricchisce il curriculum degli studenti, ma offre loro l’opportunità di conoscere il territorio da una prospettiva ambientale, sociale ed economica, e di riflettere collettivamente sulla gestione e valorizzazione del patrimonio ambientale”.

Venerdì verrà presentato il lavoro realizzato dagli studenti, un percorso digitale con l’applicazione di un QR-code per la visita guidata dell’Oasi dunale di Paestum. Tuttavia, i ragazzi sono già proiettati verso l’anno successivo, in cui avranno l’opportunità di conoscere l’impresa green “nata in classe”, pensata e ideata per la nostra area costiera naturale.