Cilento

Il presepe tra antropologia e benessere: ad Albanella il libro di Relmi e Pavese

Domenica 13 settembre a Palazzo Spinelli di Albanella la presentazione del libro "Il presepe antropologico napoletano e piemontese"

Di: Luisa Monaco
Palazzo Spinelli di Albanella

L’intreccio tra memoria storica, tradizioni natalizie e benessere sociale sarà al centro della presentazione del volume “Il presepe antropologico napoletano e piemontese”, opera firmata da Alessandra Relmi e Felice Pavese. L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre 2026, alle ore 19:00, nella cornice di Palazzo Spinelli ad Albanella. L’iniziativa propone una rilettura del presepe che supera la semplice dimensione festiva per esplorarne il valore rituale, il percorso evolutivo e l’impatto terapeutico legato alla memoria collettiva.

Un ponte culturale tra Campania e Piemonte

L’incontro si configura come un momento di confronto istituzionale e scientifico capace di unire le regioni Campania e Piemonte attraverso lo studio delle rispettive tradizioni presepiali. L’analisi antropologica contenuta nel testo offre spunti di riflessione sul ruolo che i riti antichi esercitano sulla tutela della memoria e sul benessere culturale della comunità.

I lavori della serata saranno moderati dall’avvocato Serafina Russo. L’apertura sarà affidata ai saluti istituzionali e agli interventi di rappresentanti del mondo politico, sanitario e culturale del territorio salernitano:

  • Renato Josca, sindaco di Albanella
  • Felicia Gaudiano, senatrice della Repubblica
  • Edoardo Vito, assessore al turismo e grandi eventi di Albanella
  • Gaetano Ricco, conservatore del Museo delle Terre d’Italia
  • Salvatore Iannuzzi, direttore della UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso l’ASL Salerno
  • Luigi Cerruti, coordinatore del comitato scientifico APS “Mimi”

L’asse istituzionale e i patrocini dell’evento

Il dibattito vedrà un’integrazione tra i relatori presenti in sala e una serie di contributi in videoconferenza dal Piemonte, a testimonianza della cooperazione tra le due realtà regionali. Tra gli interventi in collegamento figurano:

  • Federico Riboldi, assessore alla sanità della Regione Piemonte
  • Antonello Portera, sindaco di Savigliano
  • Francesco Risso, direttore del DSM ASL CN1
  • Lorenzo Lanfranco, presidente OPI Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo
  • Francesco Osella, presidente della banca C.R.S. di Savigliano

L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno di diverse realtà istituzionali e associative, tra cui il Comune di Albanella, l’Associazione APS Mimi, la Banca CRS, la Città di Savigliano, l’ASL Salerno, l’ASL CN1 e il collettivo giovanile Radici. La partecipazione è aperta alla cittadinanza e agli organi di informazione.

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