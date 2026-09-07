Il presepe tra antropologia e benessere: ad Albanella il libro di Relmi e Pavese

L’intreccio tra memoria storica, tradizioni natalizie e benessere sociale sarà al centro della presentazione del volume “Il presepe antropologico napoletano e piemontese”, opera firmata da Alessandra Relmi e Felice Pavese. L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre 2026, alle ore 19:00, nella cornice di Palazzo Spinelli ad Albanella. L’iniziativa propone una rilettura del presepe che supera la semplice dimensione festiva per esplorarne il valore rituale, il percorso evolutivo e l’impatto terapeutico legato alla memoria collettiva.

Un ponte culturale tra Campania e Piemonte

L’incontro si configura come un momento di confronto istituzionale e scientifico capace di unire le regioni Campania e Piemonte attraverso lo studio delle rispettive tradizioni presepiali. L’analisi antropologica contenuta nel testo offre spunti di riflessione sul ruolo che i riti antichi esercitano sulla tutela della memoria e sul benessere culturale della comunità.

I lavori della serata saranno moderati dall’avvocato Serafina Russo. L’apertura sarà affidata ai saluti istituzionali e agli interventi di rappresentanti del mondo politico, sanitario e culturale del territorio salernitano:

Renato Josca , sindaco di Albanella

, sindaco di Albanella Felicia Gaudiano , senatrice della Repubblica

, senatrice della Repubblica Edoardo Vito , assessore al turismo e grandi eventi di Albanella

, assessore al turismo e grandi eventi di Albanella Gaetano Ricco , conservatore del Museo delle Terre d’Italia

, conservatore del Museo delle Terre d’Italia Salvatore Iannuzzi , direttore della UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso l’ASL Salerno

, direttore della UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso l’ASL Salerno Luigi Cerruti, coordinatore del comitato scientifico APS “Mimi”

L’asse istituzionale e i patrocini dell’evento

Il dibattito vedrà un’integrazione tra i relatori presenti in sala e una serie di contributi in videoconferenza dal Piemonte, a testimonianza della cooperazione tra le due realtà regionali. Tra gli interventi in collegamento figurano:

Federico Riboldi , assessore alla sanità della Regione Piemonte

, assessore alla sanità della Regione Piemonte Antonello Portera , sindaco di Savigliano

, sindaco di Savigliano Francesco Risso , direttore del DSM ASL CN1

, direttore del DSM ASL CN1 Lorenzo Lanfranco , presidente OPI Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo

, presidente OPI Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo Francesco Osella, presidente della banca C.R.S. di Savigliano

L’iniziativa gode del patrocinio e del sostegno di diverse realtà istituzionali e associative, tra cui il Comune di Albanella, l’Associazione APS Mimi, la Banca CRS, la Città di Savigliano, l’ASL Salerno, l’ASL CN1 e il collettivo giovanile Radici. La partecipazione è aperta alla cittadinanza e agli organi di informazione.