Il più veloce di Agropoli: al via la seconda edizione tra talenti e record

Torna ad Agropoli la manifestazione podistica che trasforma i giovani studenti del territorio nei protagonisti della pista. Organizzato dall’ASD Atletica Agropoli, l’evento “Il più veloce di Agropoli” giunge alla sua seconda edizione con l’obiettivo di promuovere la velocità e la cultura dell’atletica leggera tra i banchi di scuola. L’iniziativa mette a confronto i ragazzi degli istituti locali in una gara avvincente per decretare il titolo cittadino delle rispettive categorie, unendo l’aspetto agonistico a un forte valore formativo e sociale.

I tempi da superare e la mappa dei record

La nuova stagione si apre nel segno delle prestazioni stabilite durante il primo appuntamento, che ha fissato riferimenti cronometrici di rilievo sulla distanza dei 60 metri piani. I partecipanti allineati ai blocchi di partenza avranno il compito di misurarsi con i crono lasciati in eredità dai vincitori della passata edizione.

Potrebbero interessarti anche:

Nelle prime classi medie, le prestazioni di riferimento portano le firme di Samuele Apolito, primo tra i maschi con il tempo di 9,40 secondi (pari a una media di 22,98 km/h), e di Stella Bernardini per il settore femminile, capace di fermare l’orologio a 9,90 secondi (21,82 km/h).

Salendo alla categoria delle seconde classi, il punto di riferimento maschile è Alessandro Gallo, che ha coperto la distanza in 9,20 secondi (23,48 km/h), mentre tra le ragazze il miglior risultato è stato registrato da Giada Di Marco con 9,99 secondi (21,62 km/h).

Per quanto riguarda le terze classi, la gara femminile ha visto svettare Nicole Bilancieri con il tempo di 9,70 secondi (22,27 km/h). Il primato assoluto della manifestazione appartiene tuttavia alla prova maschile delle terze medie: Giuseppe Musiello ha fermato il cronometro a 8,67 secondi, sviluppando una velocità media di 24,91 km/h che rappresenta tuttora il traguardo ideale per tutti gli atleti in gara.

L’impegno sociale e la promozione dell’atletica leggera

Oltre l’aspetto puramente prestazionale, il progetto si propone di consolidare il legame tra mondo scolastico e pratica sportiva. Attraverso questa rassegna, l’ASD Atletica Agropoli intende avvicinare le nuove generazioni alla corsa, incentivando uno stile di vita attivo e veicolando i principi fondamentali del rispetto e della crescita personale. L’evento offre agli studenti una piattaforma in cui mettersi in gioco, esprimere il proprio potenziale atletico e condividere un momento di aggregazione all’insegna dei valori comunitari. La caccia al nuovo record cittadino è ufficialmente aperta.