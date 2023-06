Il pittore Mangone dona un’opera ispirata al Laocoonte all’Istituto Comprensivo Guicciardini di Roma per il progetto “Scuola Museo”

Il pittore Fernando Alfonso Mangone originario di Altavilla Silentina, dona un’opera ispirata al Laocoonte all’Istituto Comprensivo Guicciardini di Roma per il progetto “Scuola Museo”.

“Ispiriamo i giovani all’arte e alla bellezza”

“Il pittore di fama internazionale Alfonso Mangone ha generosamente donato un’opera d’arte all’Istituto Comprensivo Guicciardini di Roma, nell’ambito del progetto “Scuola Museo”, mirato a promuovere l’interazione tra l’arte e l’istruzione. L’opera donata trae ispirazione dal celebre gruppo scultoreo del Laocoonte, rinvenuto proprio nella zona di Colle Oppio nel 1506. L’opera, proveniente direttamente dal MAM, il Museo personale dell’Artista rientrato in Italia nell’ultimo anno dopo aver attraversato il mondo, è giunta a Roma in occasione della giornata della sostenibilità, rafforzando l’impegno dell’istituto scolastico per promuovere la cultura artistica e l’ecosostenibilità. La cerimonia di inaugurazione dell’opera è stata celebrata con entusiasmo e apprezzamento da parte di tutta la comunità scolastica. Tra i presenti si sono distinti la Dirigente Scolastica Simona di Matteo, l’assessore Giulia Silvia Ghia e la Presidente d’Istituto Roberta Zizanovich“. A dirlo è il pittore delle aree interne Fernando Alfonso Mangone dopo la consegna dell’opera ispirata al Laocoonte.

Il maestro Mangone

“Il Maestro Alfonso Mangone ha dedicato molti anni allo studio e alla rappresentazione della mitologia e dei vari miti che ne fanno parte, tra cui quelli greci e romani. La sua opera donata all’Istituto Comprensivo Guicciardini testimonia la sua profonda passione per questi temi e rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di esplorare e apprezzare la ricchezza della cultura classica. L’Istituto Comprensivo Guicciardini esprime la sua gratitudine al Maestro Alfonso Mangone per questa preziosa donazione e per la sua dedizione nell’educare le giovani menti attraverso l’arte. L’opera sarà esposta all’interno della scuola, fornendo un’ispirazione costante per gli studenti e incoraggiandoli a sviluppare la loro creatività e il loro interesse per le arti visive” conclude il maestro Mangone.