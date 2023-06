«Il nulla»: le parole di De Luca dopo l’incontro con Fitto

Critiche del Presidente De Luca sull’incontro svoltosi con Fitto. La riunione è avvenuta a Roma, nella mattinata del 29 maggio, insieme ad altri sette governatori delle regioni. Il Ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha voluto incontrare i rappresentanti regionali per discutere sui Fondi di Sviluppo e Coesione. Le tematiche principali dell’incontro riguardavano la necessità di «ottimizzare le possibili sinergie tra le misure delle politiche di Coesione (programmazione 2014-2020/ 2021-2027) e il PNRR».

Lo stesso Presidente De Luca aveva espresso, in precedenza, la sua volontà di partecipare alla discussione sui fondi europei e sui danni che i ritardi, causati sul Fondo Sviluppo e Coesione, hanno determinato nel territorio del Mezzogiorno. La disapprovazione in merito agli esiti del confronto è stata espressa su Twitter da De Luca: «Si è svolto questa mattina un incontro con il ministro Fitto relativo ai Fondi Sviluppo e Coesione. Il nulla».

Gli interventi previsti

In Campania il governatore ha pronti quattro «interventi bandiera», che la Regione ha avanzato in accordo con il ministero del Trasporti, e otto progetti di interesse locale. I fondi necessari per queste opere sono 578 milioni, che non sono stati ancora ricevuti. Questi rientrano nella dotazione complessiva per la regione dell’FSC 2021-2027, che ammonta a 4 miliardi e 680 milioni. I quattro interventi principali che si intende portare a compimento con i fondi europei sono: la Diga di Campolattaro, l’adeguamento e la messa in sicurezza del trasporto pubblico locale, il nuovo nodo ferroviario e edilizio di Piazza Garibaldi e l’accessibilità alla stazione di Afragola per la linea alta velocità Napoli-Bari. Questi interventi riguardano prevalentemente il territorio napoletano. Ad essi si aggiungono: interventi sulle reti stradali, la progettazione della linea 6 della metropolitana di Napoli verso Nisida e Posillipo, la gestione dei rifiuti e la messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana, con l’intervento del servizio idrico nell’area di Bagnoli.