Il movimento giovanile di Forza Italia Eboli incontra l’onorevole Lucia Vuolo

Presso la segreteria politica dell’onorevole Lucia Vuolo ieri si è tenuto un’importante incontro organizzato dai vertici del movimento giovanile di Forza Italia.

I coordinatori

Il Coordinatore Provinciale Pietro Costabile ha avviato i lavori del movimento giovanile Ebolitano nominando alla guida di esso Fabio Percopo e Pasquale Magliano.

I futuri coordinatori accompagnati dagli amici e militanti Manuel Cetrullo e Cosimo Rosati hanno dimostrato un grande entusiasmo e sono pronti a dar vita ad un movimento che attraverso un grande lavoro promette di fare così importanti per il nostro territorio.

La dichiarazione

Avvocato Marino “Sono certo che Fabio e Pasquale impegneranno le loro energie per rilanciare questo movimento a livello locale, finalmente assistiamo alla nascita di un coordinamento giovanile di un partito nella nostra città.

Ad un mese dal rinnovamento del direttivo locale, questo è un altro momento importante per un gruppo in salute che farà cose importanti per la nostra Eboli”.