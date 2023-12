Il messaggio augurale del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca

Come di consueto in occasione della fine dell’anno il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca ha diffuso un video messaggio augurale. “Il primo dell’anno coincide con la giornata mondiale di preghiera della pace”, ricorda Padre Antonio De Luca, “e l’augurio più bello che può nascere in questa circostanze è proprio un augurio di pace”.

Conciliazione, prossimità, umanità, vicinanza sono le parole chiave del messaggio del vescovo De Luca, in un momento storico in cui la guerra affligge tanti popoli.