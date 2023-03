Il  “maracuoccio” di Lentiscosa  è marchio  DE. CO: nasce la Denominazione Comunale di Origine

Valorizzare e promuovere non solo la tipicità dei prodotti agroalimentari locali, ma anche le unicità del territorio camerotano. E’ per questo che il consiglio Consiglio Comunale di Camerota, su proposta del vicesindaco e delegato alle Politiche agricole, Giangaetano Petrillo, ha dato parere favorevole all’iniziativa.

Cos’è DE.CO

DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) è un riconoscimento che i comuni, nell’ ambito del Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività agroalimentari, possono attribuire ad alcune tipicità, inequivocabilmente un unicum storico del luogo. In quest’ottica, si è mossa l’amministrazione comunale di Camerota che ha deciso di marchiare, fra le diverse tipicità locali, salumi, formaggi, olio, che verranno inserite in un apposito Registro, il Maracuoccio di Lentiscosa.

Il Maracuoccio da Presidio Slow Food a DE.CO

ll maracuoccio è simile ad un pisello, il suo frutto, però, è squadrato, dal gusto amarognolo. Da qui, l’etimologia del suo nome: la radice “mar”, indica qualcosa di amaro, mentre il sostantivo “cuoccio” deriva dal latino ed significa “baccello”. Il legume, viene coltivato da secoli a Camerota, in particolare a Lentiscosa e, grazie alle sue qualità organolettiche e la tipicità esclusiva del territorio, fa parte della rosa dei presìdi Slow Food.

Con il marchio DE.CO, un riconoscimento ulteriore del Comune di Camerota, si punta, come ha affermato il vicesindaco Petrillo, a “fare marketing territoriale e dare un’identità riconosciuta a un prodotto territoriale locale”. Non solo, per il sindaco Mario Salvatore Scarpitta è un’ulteriore “opportunità ai giovani che vogliono investire il proprio tempo e spendere il proprio futuro in questo ambito”.