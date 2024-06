Il Liceo Piranesi di Capaccio Paestum premiato al concorso artistico letterario “Don Peppe Diana”

Ancora un prestigioso premio per un alunna del Liceo Piranesi di Capaccio Paestum. Questa volta al Concorso Premio Artistico Letterario “Don Peppe Diana”, che si è tenuto lunedì 27 maggio presso la Chiesa San Nicola di Bari in via Parroco Schiavone a Casal di Principe. Sono trascorsi 30 anni da quella mattina del 1994, quando una mano camorrista armata di pistola uccise don Giuseppe Diana proprio nella chiesa di San Nicola di Bari, dove era parroco, a soli 36 anni mentre si apprestava a celebrare la Messa.

Da allora quasi tutto è cambiato, molti passi in avanti sono stati fatti, gli sforzi compiuti hanno cominciato a restituire i primi frutti, un popolo si è messo in cammino anche se ancora tanto c’è da fare e da liberare. Dentro questo processo, si colloca anche il premio artistico letterario intitolato alla figura di don Peppe Diana, giunto alla 19^ edizione che in questi anni ha incontrato migliaia di studenti, circa 80.000, grazie anche alla fattiva collaborazione con il Comitato don Peppe Diana, Libera Caserta e Ufficio Scolastico Regionale.

Un lavoro entusiasmante fatto con gli insegnanti, gli studenti, i docenti di tutte le scuole della Regione che ha raccontato cambiamenti, fatti, storie, territori ecc. attraverso lettere, disegni, video, poesie, filmati, temi, fumetti. Il primo premio per le scuole secondarie di 2° grado è stato conferito alla Studentessa Francesca De Vita della classe 5B del Liceo scientifico Piranesi.

Francesca, studentessa brillante, è riuscita a conquistare la giuria con un componimento unico e ineguagliabile, ed è stata premiata dalla sorella di Don Peppe Diana, un onore per lei, la famiglia e la sua professoressa Verderame Emilia.