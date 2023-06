Il libro del Giorno dopo, grandi ospiti a San Marco di Castellabate

La scorsa domenica 25 giugno, nella rotonda del porto di San Marco di Castellabate, si è tenuta la terza edizione del “Il libro del giorno dopo”, in occasione del Premio Pio Alferano, con la presentazione delle opere editoriali da parte di note personalità del mondo della cultura, dell’informazione e di altri ambiti. Il format culturale ogni anno richiama molti cittadini del posto e turisti che per l’occasione affollano la piazza per assistere alla kermesse di alto spessore culturale.

I protagonisti de Il libro del giorno dopo 2023

Quest’anno, Il libro del giorno dopo, ha ospitato nel salotto culturale all’aperto i seguenti scrittori:

Fausto Bertinotti con La dissoluzione della democrazia. Scritti 2007-2022;

Edoardo Bennato con Girogirotondo, Codex Latitudinis;

Myrta Merlino con Donne che sfidano la tempesta

Federico Palmaroli con Come dice coso. Un anno di satira

Vittorio Sgarbi con Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte

Marcello Veneziani con Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo.

Altri ospiti

Presenti alla kermesse anche Massimo Osanna (Direttore generale Musei), Angelo Mellone (direttore del Day Time della Rai),Ruth Shammah (regista teatrale),Saverio Romano (senatore),Gennaro Miranda (presidente Fondazione Ente Ville Vesuviane)