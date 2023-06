Il “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno” si terrà a Battipaglia

Il “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno” si terrà nel comune di Battipaglia. Giunto alla settima edizione, è diventato l’evento più importante sulle politiche giovanili, organizzato dal Coordinamento dei Forum dei giovani provinciale.

Coinvolgimento e scambio di idee: il valore del Forum Day

Il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, sottolinea l’importanza dell’evento a livello regionale e nazionale, che coinvolge numerosi giovani provenienti dalla società civile, dai Forum dei Giovani comunali e dal mondo associativo. Il Forum Day offre un’opportunità di confronto e dialogo politico, dove è possibile scambiare opinioni, idee, progetti e buone pratiche per sviluppare soluzioni e proposte riguardanti le politiche giovanili.

L’attivismo civico protagonista del Forum Day

Il Vice Presidente e Consigliere alle politiche giovanili, Giovanni Guzzo, descrive il Forum Day come un momento per ricaricare le energie dell’attivismo civico. Attraverso il dialogo strutturato europeo, i giovani partecipanti diventano protagonisti, proponendo direttamente politiche per i giovani secondo i principi della cittadinanza attiva.

“Verso il Forum Day 2023”: un percorso di avvicinamento

Il Coordinatore Rosario Madaio annuncia l’organizzazione di “Verso il Forum Day 2023”, un percorso in tre tappe che si terrà prima degli Stati Generali previsti per ottobre. Attraverso incontri tematici su tutto il territorio provinciale, l’obiettivo è riunire i territori e coinvolgerli nel processo decisionale riguardante le politiche giovanili, favorendo la partecipazione attiva.

Collaborazione e supporto per il successo dell’evento

Il Coordinamento dei Forum dei giovani provinciale si avvarrà della collaborazione del Forum dei Giovani di Battipaglia, dell’Amministrazione Comunale ospitante, della Provincia di Salerno e del supporto del Forum Regionale dei Giovani – Campania, come nelle edizioni precedenti. Questa sinergia tra diverse entità garantisce un’organizzazione efficace e un’esperienza di successo per tutti i partecipanti.