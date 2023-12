Il delizioso plumcake alle noci e cioccolato: un connubio perfetto di gusti e aromi

Il plumcake alle noci e cioccolato è una prelibatezza culinaria che conquista il palato con la sua combinazione irresistibile di sapori e consistenze. Questo dolce, perfetto per accompagnare una tazza di tè o caffè nelle fredde giornate invernali, è una vera delizia per gli amanti del cioccolato e degli ingredienti ricchi di sapore. Prepararlo è un’esperienza che avvolge la cucina di profumi avvolgenti e regala un piacere unico al momento della degustazione.

Ingredienti

200g di cioccolato fondente, tritato finemente

150g di noci, tostate e tritate

200g di burro a temperatura ambiente

200g di zucchero

4 uova

250g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

Una punta di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

150ml di latte

Procedimento

Iniziate preriscaldando il forno a 180°C e imburrando una teglia da plumcake. In una ciotola, setacciate la farina, il lievito e il sale. Aggiungete le noci tritate e mescolate bene il tutto. In un’altra ciotola, lavorate il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungete le uova, una alla volta, continuando a mescolare. Aggiungete l’estratto di vaniglia al composto di burro e zucchero. Incorporate gradualmente gli ingredienti secchi alternandoli con il latte. Continuate a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungete il cioccolato fondente tritato all’impasto e mescolate bene in modo che si distribuisca uniformemente. Versate l’impasto nella teglia preparata e livellatelo con una spatola. Cuocete in forno preriscaldato per circa 50-60 minuti o fino a quando uno stuzzicadenti inserito al centro esce pulito. Una volta cotto, lasciate raffreddare il plumcake nella teglia per circa 15 minuti prima di trasferirlo su una griglia per raffreddarsi completamente.

Come servirlo

Il plumcake alle noci e cioccolato è delizioso servito sia a temperatura ambiente che leggermente riscaldato. Tagliatelo a fette generose e accompagnatelo con una tazza di caffè o tè. Se desiderate esaltarne ulteriormente il sapore, potete aggiungere una spolverata di zucchero a velo sulla superficie o accompagnarne una fetta con una pallina di gelato alla vaniglia per un dessert irresistibile.

Questo plumcake rappresenta la combinazione perfetta di croccantezza data dalle noci e la dolcezza avvolgente del cioccolato, creando un’esperienza gustativa indimenticabile. Deliziate i vostri ospiti o coccolatevi con questo capolavoro di pasticceria fatto in casa. Buon appetito!