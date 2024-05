Il delitto irrisolto di Isabella Panzella a Pertosa: 8 anni fa la donna fu trovata in strada priva di vita. Archiviato il caso

Sono passati ormai otto anni dall’omicidio di Isabella Panzella, strangolata e lasciata in strada a Pertosa. Le indagini sono state chiuse dopo la morte dell’unico sospettato, suo fratellastro Benedetto Panzella.

Tuttavia, non c’è mai stata chiarezza sulle circostanze della morte della donna di 69 anni, che viveva da sola in piazza a Pertosa vicino alla chiesa e che è stata trovata senza vita lungo la strada che porta ad Auletta, vicino al campo sportivo a circa cinque chilometri di distanza.

Il corpo di Isabella era stato lavato dal suo assassino, poiché è stata trovata senza scarpe, ma con i calzini bianchi e ancora con la pelle umida.

Il fratellastro, anziano come lei, è stato l’unico sospettato, ma è difficile immaginare che avrebbe potuto da solo portarla in macchina e abbandonarla per strada. Dopo alcuni anni, la Procura di Lagonegro ha deciso di archiviare il caso e sembra che anche il Vallo di Diano abbia scelto di cancellare quel terribile femminicidio.