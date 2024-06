“Il Cuore di Cristo”: Un messaggio d’amore al Getsemani di Capaccio Paestum

Un appuntamento importanti per i devoti del Sacro Cuore di Gesù e per tutti coloro che desiderano approfondire la propria fede: il prossimo 6 giugno, presso il Santuario del Getsemani di Capaccio Paestum, si terrà la presentazione del libro “Il Cuore di Cristo. Messaggio d’amore per l’umanità”, scritto da Loris Torrusio, segretario diocesano dell’Apostolato della Preghiera.

Il libro di Torrusio ripercorre le tappe fondamentali della nascita e dello sviluppo del culto del Sacro Cuore di Gesù, offrendo al lettore un’analisi dettagliata e coinvolgente. Attraverso una narrazione appassionata, l’autore rivela la profonda devozione che ha animato i fedeli nel corso dei secoli verso questa devozione, sottolineandone l’attualità e il significato profondo per la vita di ogni cristiano.

La presentazione del libro “Il Cuore di Cristo” si inserisce all’interno dell’annuale incontro diocesano dell’Apostolato della Preghiera, un evento che riunisce i devoti del Sacro Cuore provenienti da tutta la diocesi. L’incontro avrà inizio alle ore 18.00 con l’esposizione del Santissimo Sacramento e la Celebrazione dei Primi Vespri della Solennità del Sacro Cuore, presieduti dal Vescovo Vincenzo.

A seguire, si terrà la presentazione del libro, con la partecipazione di diverse personalità del mondo religioso e culturale, tra cui sr. Luisa Di Nuccio (responsabile regionale AdP), don Roberto Guida (direttore diocesano AdP), don Orlando Viggianiello (parroco di San Nicola di Bari in Montecicerale), don Giuseppe De Marco (storico), don Antonio De Marco (biblista), Giovanna Abbagnara (editrice) e l’autore Loris Torrusio. La prof.ssa Giuseppina De Simone modererà la presentazione.