Il cuore cilentano batte al ritmo della Maratona di Roma.

Gli atleti, Pierfrancesco Pasca, Enzo Chieffallo, Gaspare Stirone e Luigi Murino pronti a scrivere l’ennesima esperienza meravigliosa, con un inchiostro fatto di emozioni indelebili.

Domenica 16 Marzo tra 28mila atleti ci sono anche loro alla maratona di Roma.

la gara

La Maratona è quella esperienza che provi a raccontare agli altri ma non trovi mai le parole per esprimere quello che hai veramente vissuto.

Troppo lunga, mille dettagli, ogni chilometro percorso meriterebbe un racconto, un capitolo, in cui racchiudere i pensieri che hanno attraversato la tua mente, le sensazioni che i muscoli e le gambe ti hanno trasmesso. Emozioni, sofferenza, gioia!

Ma quello che davvero rimane è quella strana e straordinaria sensazione che provi non appena giunto al traguardo. Sei conscio che i momenti più belli sono quelli che diventano ricordo indelebile nel momento stesso in cui li vivi e sai che saranno lì per sempre.