Il Conservatorio “G. Martucci” inaugura l’anno accademico 2024/25 con l’opera L’Elisir d’amore

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno ha annunciato l’inaugurazione dell’anno accademico 2024/25 con una rappresentazione dell’opera L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. La serata, in programma il 23 novembre alle ore 21:00 presso il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, vedrà la partecipazione dell’Orchestra e del Coro del Conservatorio “Giuseppe Martucci”, sotto la direzione del Maestro Gaetano Lo Coco.

L’evento è patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), un riconoscimento che conferisce ulteriore prestigio all’inaugurazione del nuovo anno accademico.

L’opera

L’opera, una delle più celebri e amate del repertorio donizettiano, sarà portata in scena con la regia del maestro Riccardo Canessa, in un allestimento che valorizza la qualità artistica degli studenti e la bellezza musicale dell’opera.

Il Direttore del Conservatorio, Fulvio Artiano, e il Presidente, Luciano Provenza, sottolineano come questo evento rappresenti non solo un momento di celebrazione per l’istituzione, ma anche un’importante occasione per condividere un’esperienza culturale di grande valore con la comunità. Con l’inaugurazione dell’anno accademico, il Conservatorio conferma il proprio impegno nella formazione musicale e nella promozione di eventi di ampio respiro artistico.

L’ingresso è su prenotazione, e sarà possibile fare richiesta fino al 19 novembre scrivendo all’indirizzo email eventi@consalerno.it.