Il comune di Sant’Arsenio punta ad agevolare gli investimenti sul territorio comunale

Sulla questione è intervenuto il sindaco, Donato Pica, che ha evidenziato il lavoro dell’amministrazione Comunale che sta mettendo in atto, volto a favorire lo sviluppo imprenditoriale sul territorio di Sant’Arsenio ed il tessuto economico. Tra gli ultimi accordi, quello stipulato con Confindustria Salerno nella mattina di ieri.

L’approvazione di un regolamento per incentivare gli investimenti e gli accordi in atto con le associazioni datoriali, mirano anche ad arginare il fenomeno del calo demografico che si sta registrando a Sant’Arsenio, come in diversi centri del comprensorio valdianese.