Il Comune di Santa Marina organizza anche per quest’anno il viaggio per la terza età

Il Comune di Santa Marina organizza per il mese di maggio una gita in toscana, il viaggio è organizzato principalmente per gli anziani residenti nel territorio comunale, che amano ancora viaggiare e divertirsi in comitiva, i posti restanti saranno disponibili per residenti e non che vorranno prendere parte a questa gita in toscana. Le tappe saranno: Arezzo, Montecatini, Firenze, Pisa, Lucca e Siena.

Come partecipare

Gli interessati potranno iscriversi presso la sede comunale entro il 24 marzo 2025, per informazioni è possibile contattare il numero: 0974 98 90 05.

“Anche per quest’anno il Comune organizza un viaggio per la terza età- spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- il viaggio è pensato principalmente per loro ma, nel caso in cui restassero posti vuoti, estenderemo la possibilità di partecipare sia ai residenti che ai non residenti. Questo ormai è diventato un appuntamento atteso, andremo alla scoperta della storia e della cultura della Toscana, senza togliere una parte importante che è quella del divertimento. Il viaggio durerà 5 giorni, dal 22 al 26 maggio 2025. Invito chi può ad aderire, le precedenti gite, a Venezia e in Sicilia, sono state esperienze stimolanti, dal punto di vista culturale e del divertimento, sicuramente questo nuovo viaggio non sarà da meno”.

Il programma

Il programma completo:

22/05 POLICASTRO – AREZZO – MONTECATINI. Incontro con il gruppo alle ore _, sistemazione in pullman e partenza verso Arezzo. Pranzo libero a carico della comitiva. Nel primo pomeriggio arrivo ad Arezzo, incontro con la guida e visita dei principali monumenti. Dopo la visita si prosegue verso Montecatini, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

23/05 MONTECATINI escursione a FIRENZE. Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Firenze, culla del Rinascimento, unica al mondo per la sua ricchezza di opere d‘arte. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

24/05 MONTECATINI escursione a PISA. Prima colazione in hotel e trasferimento a Pisa per la visita con guida al complesso monumentale di Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero il Camposanto e la celebre Torre Pendente. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite facoltative, in serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

25/05 MONTECATINI escursione a LUCCA. Prima colazione in hotel e partenza per Lucca. Visita guidata della città con itinerario pucciniano: visita alla Casa natale di Puccini e della città. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite facoltative, in serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

26/05 MONTECATINI – SIENA – POLICASTRO. Dopo la prima colazione in hotel si parte verso la propria sede, sosta a Siena, incontro con la guida e visita dei principali monumenti della città del Palio, alla scoperta dei suoi innumerevoli tesori artistici e architettonici. Pranzo libero e proseguimento verso la propria sede, arrivo previsto in serata.