Il Comune di Roscigno in prima linea nel favorire l’inclusione sociale

Un nuovo fondamentale mattone viene messo dal Comune di Roscigno verso la rifunzionalizzazione di beni pubblici da destinare all’integrazione sociale e lavorativa dei migranti. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza – ha ammesso a finanziamento, a valere sull’Asse 3 Azione 3.2 del POC “Legalità” 2014-2020, per un importo di 785.000 euro, la proposta progettuale, presentata dal Comune di Roscigno, per i lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di un centro polifunzionale, denominato “Al sorgere del sole”, sito in Piazza Resciniti.

«La vera integrazione passa dalla formazione – sottolinea il sindaco di Roscigno Pino Palmieri – Tante aziende del territorio e non solo hanno bisogno di manodopera specializzata. Il nostro obiettivo è formare ed inserire nel circuito lavorativo. O bianco o nero. Senza lavoro non c’è futuro».