Il Comune di Roccadaspide diventa “cardioprotetto”: attivato il servizio sul territorio comunale

L’Amministrazione Comunale di Roccadaspide, guidata dal Sindaco Gabriele luliano, ha ufficializzato la notizia dell’attivazione del progetto denominato: “Roccadaspide: Comune cardio protetto”. Si tratta di un progetto che mira a tutelare la salute dei cittadini, perché ogni anno una persona su 1.000 viene colpita da morte cardiaca improvvisa a prescindere dal sesso, dall’età e senza alcun preavviso. A causare l’arresto cardiaco, nella maggior parte dei casi è un’alterazione del ritmo cardiaco che può essere contrastata dalla tempestiva esecuzione delle manovre di primo soccorso e dalla pronta disponibilità di un defibrillatore, in attesa dei soccorsi sanitari perché anche solo pochi minuti possono fare la differenza.

L’importanza del defibrillatore

È fondamentale, dunque, sensibilizzare alla cultura del primo soccorso affinché ognuno possa aiutare l’altro grazie alla conoscenza delle tecniche giuste e senza farsi assalire dal panico. Il progetto, che su sollecitazione dell’Assessore alla sanità dott.ssa Daniela Comunale, ha abbracciato il Comune di Roccadaspide ha avuto inizio il 28 maggio 2023 con la prima fase svolta presso il centro sportivo di Roccadaspide dove i ragazzi delle associazioni sportive, dopo la mattinata dedicata allo sport si sono esercitati con le manovre del primo soccorso grazie agli istruttori certificati volontari della Onlus “Carmine Speranza” e all’associazione “La Panchina” promotrice del progetto.

L’associazione “La Panchina”., le associazioni del territorio, i cittadini di Roccadaspide ed il Comune di Roccadaspide, hanno ricoperto la spesa per acquistare i defibrillatori che saranno installati s u tutto il territorio comunale. In presenza delle Associazioni “La Panchina” e “Carmine Speranza” a partire da domenica 4 febbraio 2024 presso l’aula consiliare di Roccadaspide avranno inizio i corsi di BLSD, che proseguiranno, le successive domeniche, nelle frazioni di Roccadaspide: Carretiello, Doglie, Fonte, Serra e Tempalta. Nelle frazioni saranno installati i defibrillatori acquistati.

Le info utili

Ai partecipanti sarà richiesto un minimo contributo al fine di coprire le spese necessarie all’ottenimento del brevetto certificato. I defibrillatori saranno collocati in appositi spazi realizzati in ferro battuto realizzati e donati dalla ditta “Gasparro Cosimo” di Roccadaspide. Per tutte le informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti contatti: 0828 948241 e-mail demografici.roccadaspide@gmail.com .