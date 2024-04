Il Comune di Campora aderisce all’Uncem

Il Comune di Campora, guidato dal sindaco Antonio Morrone, ha deciso di aderire in qualità di socio all’Unione Nazionale Comuni Enti Montani.

Gli obiettivi

L’Unione ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione delle specifiche realtà montane regionali, nel più ampio riconoscimento delle Autonomie locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio- economici, espressi dalle rispettive entità territoriali e demografiche, e le linee di programmazione per lo sviluppo socio-economico della montagna, stabilite a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

Per questo il Comune di Campora intende aderire all’associazione per le finalità perseguite e per usufruire dei servizi e delle iniziative da essa promosse. In qualità di socio all’Uncem, dovrà pagare una quota associativa annuale di 100 euro.

Cos’è l’Uncem

L’Uncem è l’organizzazione nazionale unitaria, presente in ogni realtà regionale con proprie delegazioni, che da oltre 60 anni raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani le comunità montane e le Unioni di comuni montani, oltre ad associare varie amministrazioni ed enti (province, consorzi, camere di commercio) operanti in montagna, per un bacino territoriale pari al 54% di quello nazionale e nel quale risiedono oltre 10 milioni di abitanti. Essa concorre alla promozione, al sostegno e allo sviluppo dei territori.