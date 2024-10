Il Cilento con Agropoli al centro del turismo crocieristico

Il recente Fam Trip nel Cilento, con tappa ad Agropoli, si è concluso con risultati entusiasmanti. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi e la Salerno Cruises, presieduta da Giuseppe Amoruso, operatori turistici e rappresentanti del settore crocieristico hanno potuto scoprire le bellezze naturali, culturali e gastronomiche del territorio, aprendo nuove prospettive per il futuro del turismo crocieristico in quest’area. Un breve ma intenso tour dedicato agli operatori turistici per far conoscere le destinazioni possibili da inserire nella loro programmazione, che ha toccato vari comuni e anche la costa, con partenza in catamarano dal porto di Agropoli. Coinvolte dall’Amministrazione anche realtà imprenditoriali e importanti poli culturali e ricettivi, con tappe, oltre che ad Agropoli con particolare attenzione al centro storico e all’area portuale, anche nei comuni di Lustra, Pollica, Castellabate e Prignano Cilento.

Le dichiarazioni

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha commentato con entusiasmo: «Siamo orgogliosi di aver ospitato questo importante evento che pone Agropoli e il Cilento al centro delle rotte del turismo crocieristico. La collaborazione con Salerno Cruises è fondamentale per promuovere il nostro territorio a livello internazionale. L’attenzione degli operatori che hanno partecipato al Fam Trip ci fa ben sperare per lo sviluppo di nuovi flussi turistici in grado di valorizzare le nostre eccellenze e per l’ottima riuscita mi preme ringraziare tutte le realtà coinvolte, pubbliche e private, i collaboratori e le istituzioni».

Giuseppe Amoruso, Presidente di Salerno Cruises, ha sottolineato il valore di questa sinergia: «Il Fam Trip ha dimostrato il grande potenziale di Agropoli e del Cilento come destinazioni di grande attrattiva per il mercato crocieristico. La nostra missione è quella di creare nuove opportunità per il territorio, e la collaborazione con le istituzioni locali, come il Comune di Agropoli e l’ Autorità Marittima, sono tassello essenziale per costruire un’offerta turistica integrata e sostenibile».

Giuseppe Di Filippo, Assessore al Porto, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: «Il porto di Agropoli è una risorsa strategica per lo sviluppo del turismo marittimo. Grazie a eventi come questo Fam Trip, possiamo dimostrare quanto sia importante investire in infrastrutture e servizi di alta qualità, affinché Agropoli possa diventare una destinazione di riferimento per le crociere. Il nostro impegno è quello di continuare a migliorare e ampliare le possibilità di accoglienza per i visitatori provenienti dal mare.»

L’assessore delegato al turismo, Roberto Apicella, commenta così l’importante prospettiva: «Attraverso questo ambizioso progetto sinergico intendiamo presentare il potenziale di Agropoli e del Cilento perché grazie alle tante attrattive sul territorio sappiamo di poter ambire ad essere attrattivi anche per il comparto del luxury tourism».

Francesca Amoruso, CFO di Salerno Cruises, ha aggiunto: «Questo Fam Trip ha confermato quanto sia importante per noi investire nella promozione del territorio. Collaborare con realtà locali come il Comune di Agropoli e le associazioni di categoria dei commercianti ci permette di ampliare la nostra offerta, creando sinergie che portano valore sia agli operatori che al territorio stesso».

Antonella Aloschi, Managing Director del tour operator Aloschi Bros, che ha partecipato al viaggio, ha aggiunto: «Il Cilento si conferma una destinazione unica per chi cerca esperienze autentiche e immerse nella natura. Questo Fam Trip ha evidenziato non solo le bellezze paesaggistiche, ma anche la qualità dell’accoglienza. Il futuro del turismo qui è promettente».

Infine, Anna Rita Secchi, Marketing Manager di Salerno Cruises, ha dichiarato: «La promozione del territorio passa attraverso eventi come questi, che permettono agli operatori di toccare con mano ciò che offriamo. L’accoglienza calorosa e le esperienze uniche che Agropoli e il Cilento sanno offrire lasciano un segno indelebile nei visitatori. Siamo fiduciosi che questi sforzi porteranno a una crescita significativa del turismo crocieristico nella nostra area».