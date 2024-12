Il cilentano Nicola Vicino è il nuovo General Manager di Revolut Italia

Revolut, la banca digitale che sta rivoluzionando il settore finanziario, ha annunciato oggi la nomina del cilentano Nicola Vicino come nuovo General Manager per l’Italia. Vicino, con una solida esperienza nel settore bancario e una profonda conoscenza del mercato italiano, guiderà la crescita e lo sviluppo di Revolut nel nostro Paese.

Un percorso professionale di successo

Originario di Torre Orsaia, prima di approdare in Revolut, Vicino ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti istituzioni finanziarie come Nexi Group, dove ha guidato la strategia, e HSBC Europe. La sua esperienza internazionale e la sua profonda conoscenza del settore bancario lo rendono la figura ideale per guidare Revolut in una fase di forte crescita.

Un piano ambizioso per l’Italia

L’obiettivo di Vicino è quello di trasformare Revolut nel conto principale per milioni di italiani. Per raggiungere questo obiettivo, sono previsti diversi progetti, tra cui l’espansione del portafoglio prodotti, l’introduzione di IBAN italiani, lo sviluppo della rete di partner.

Le dichiarazioni

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Revolut e di contribuire a costruire un futuro finanziario più semplice e accessibile per gli italiani“, ha dichiarato Nicola Vicino. “Vedo un enorme potenziale di crescita nel nostro Paese e sono determinato a fare di Revolut una realtà sempre più presente nella vita quotidiana dei nostri clienti”.