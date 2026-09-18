Il cilentano Maurizio Laurito è il nuovo comandante dei carabinieri di Fermo

Cannalonga guadagna un punto di riferimento istituzionale di altissimo profilo. Il colonnello Maurizio Laurito, cinquantasei anni e originario del Cilento, ha assunto ufficialmente l’incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Fermo, nelle Marche. La presentazione ufficiale si è svolta nella caserma della città marchigiana, segnando l’inizio di una nuova fase per la sicurezza locale e per il presidio dell’Arma sul territorio.

Una lunga carriera militare al servizio dello Stato

La trajetória professionale di Laurito affonda le radici nel 1990, anno in cui ha intrapreso la carriera militare. Nel corso dei decenni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, maturando un’esperienza sul campo particolarmente solida. Prima dell’attuale incarico nelle Marche, dal 2017 ha guidato il Reparto Operativo presso i comandi provinciali di Potenza e Perugia, gestendo complesse attività investigative e di controllo dell’ordine pubblico in contesti territoriali differenti.

Le linee guida del nuovo comandante: sinergia e attenzione ai giovani

Nel corso del suo insediamento, il colonnello ha delineato le priorità del suo mandato, ponendo l’accento sulla cooperazione tra istituzioni e sulla trasparenza della comunicazione.

“L’azione condivisa e sinergica può rendere più efficace e funzionale la risposta sulle criticità del territorio. Auspico anche la massima collaborazione con la stampa affinché il cittadino possa avere una lettura precisa sui fenomeni di interesse”

ha dichiarato il neo comandante, evidenziando la centralità di un dialogo costante con la comunità e con gli organi di informazione. Particolare attenzione sarà riservata alle fasce più vulnerabili della popolazione e alle nuove generazioni, monitorando da vicino tutte le dinamiche sociali e le criticità emergenti nell’area provinciale.