Il cilentano Giovanni Manna nuovo DS del Napoli

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto il cilentano Giovanni Manna, attualmente Dirigente e collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, come nuovo Direttore Sportivo per la prossima stagione. Secondo Sky Sport Manna avrebbe raggiunto già un accordo verbale con la società partenopea in attesa della firma.

Chi è Giovanni Manna

La rifondazione del Napoli potrebbe iniziare proprio da Giovanni Manna, 35enne dall’ottima conoscenza dei giovani come dimostra il passato da responsabile tecnico della Next Gen bianconera. Prenderà il posto di Mauro Meluso, che ha una clausola di rinnovo automatico che la società non sembra intenzionata a esercitare.

Classe 1988, è originario di Cardile frazione del Comune di Gioi. Manna è entrato a far parte della Juventus nel luglio del 2019, vestendo i panni di responsabile della Primavera. Prima di arrivare nel club bianconero però, Giovanni Manna ha mosso i primi passi come Club Manager a Forlì nella stagione 2013/2014, per poi proseguire in Svizzera con il Lugano.