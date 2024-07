Il cilentano Gaetano Oristanio passa al Venezia

Il Venezia FC ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo del trequartista Gaetano Oristanio dall’Inter. Il 21enne, nato a Vallo della Lucania e originario di Roccadaspide ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2029.

Un talento promettente

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Oristanio ha esordito in Serie A nella scorsa stagione con la maglia del Cagliari, collezionando 27 presenze tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da 2 gol e 1 assist.

Prima di approdare in Sardegna, il giovane talento ha trascorso due stagioni al FC Volendam in Olanda, dove ha totalizzato 62 presenze, 8 gol e 4 assist.

Esperienza internazionale e ambizioni future

Oristanio vanta anche un’importante esperienza con le giovanili della Nazionale Italiana, con cui ha collezionato 34 presenze e 7 gol tra Under 17 e Under 21.

“Ho scelto Venezia per il progetto tecnico e perché la squadra sarà guidata da un allenatore con una storia importante come mister Di Francesco“, ha dichiarato Oristanio. “La squadra viene da una stagione fantastica culminata con una promozione meritata e sono molto felice di poter far parte di questo gruppo. Spero di poter gioire insieme ai nostri tifosi per il raggiungimento di quelli che saranno i nostri obiettivi”.