Il cilentano Antonello Volpe taglia il traguardo alla Badwater in California: un altro successo per l’ultramaratoneta

Antonello Volpe, originario di Casal Velino e atleta della Castellabate Runners, ha concluso la sua corsa arrivando al traguardo di una delle gare più difficili al mondo in 44ore. La Badwater Ultramarathon è partita dalla Valle della Morte per raggiungere il Monte Whitney (2530 metri di altezza). Un percorso di oltre 200 chilometri ricco di complessità, con temperature che superano i 50 gradi. Sostenuto dall’affetto dei tanti amici cilentani che lo hanno seguito durante la competizione sui social, Antonello Volpe ritorna nella sua Casal Velino soddisfatto di non aver mollato e di essere riuscito ad arrivare al traguardo senza ritirarsi.

“Oggi vogliamo condividere un emozionante capitolo della nostra storia, un momento che ci riempie di orgoglio e commozione. Il nostro straordinario atleta, Antonello Volpe, ha affrontato e superato una delle sfide più ardue che il mondo dello sport possa offrire: la BADWATER135. Questa competizione, un ultratrail che si snoda per 135 miglia (circa 217 km) attraverso il cuore della California, è conosciuta non solo per le sue incredibili distanze, ma anche per il suo clima infuocato e le sfide insite nel percorso. Antonello non è solo un runner; è un guerriero, un esempio di determinazione e resilienza. Mentre la maggior parte di noi trova difficoltà a correre anche solo un paio di chilometri, lui si è spinto oltre ogni limite, affrontando temperature che sfiorano i 50 gradi, salite vertiginose e la solitudine di un deserto che sembra inghiottirlo.

Ogni passo è stata una battaglia, ogni miglio una vittoria personale. La sua partecipazione alla BADWATER135 rappresenta molto più di una semplice gara: è un messaggio di speranza e perseveranza per tutti noi. Ci ricorda che non ci sono vette troppo alte da scalare e che ogni sogno, per quanto impossibile possa sembrare, merita di essere perseguito. Noi, i Castellabate Runners, siamo incredibilmente fieri di avere Antonello tra noi. Continua a ispirarci, Antonello, grazie per averci mostrato che la vera forza nasce dalla passione e dal coraggio di non mollare mai!”.