Il 31 agosto ed il 1°settembre a Roscigno Vecchia “Enci Village Cilento”

Celebrare i nostri fedeli amici a quattro zampe nello splendido scenario di Roscigno Vecchia e riscoprire insieme le meraviglie delle aree interne. È l’obiettivo di “Enci Village Cilento”, organizzato dalla Società Italiana Pro Segugio, sezione Salerno, in collaborazione con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

La kermesse è patrocinata dal Comune di Roscigno, dalla Fondazione Monte Pruno, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e dalla Pro Loco Roscigno Vecchia.

L’appuntamento è per sabato 31 agosto e domenica 1° settembre per un evento, il primo del genere in Campania, che rappresenta un’occasione unica per tutti gli appassionati di cinofilia e per chi desidera riscoprire e valorizzare le bellezze delle aree interne del paese alburnino.

La manifestazione

Durante la manifestazione saranno presenti i cani appartenenti al Gruppo 6, tutelati dalla SIPS (Società Italiana Prosegugio “Luigi Zacchetti”) in occasione del “Gran Raduno Nazionale Sips Salerno – Memorial Gianpasquale Luongo”. Questi magnifici esemplari di cani (dalmata, segugi, maremmani, razze italiane ed estere) saranno i protagonisti di una manifestazione volta a celebrarne la bellezza.

Gli appassionati potranno immergersi in un week-end ricco di attività grazie alla presenza di espositori del settore.

Enci Village Cilento rappresenta un’opportunità per conoscere le ultime novità in ambito cinofilo, incontrare esperti e professionisti, e scoprire prodotti e servizi dedicati ai nostri amici a quattro zampe.

Enci Village Cilento, però, non è solo un evento cinofilo, poiché rientra in un più ampio progetto di valorizzazione delle aree interne. Roscigno Vecchia, con il suo fascino senza tempo, offre un contesto ideale per questo tipo di iniziative, promuovendo il turismo locale e la riscoperta di luoghi spesso dimenticati, ma ricchi di storia e cultura.

Il via con l’apertura degli stands espositivi alle 14 di sabato 31 agosto e l’inaugurazione ufficiale dell’Enci Village Cilento. Parteciperanno grandi aziende del settore della cinofilia provenienti da tutta Italia. Inoltre è previsto lo spettacolo dei Falconieri del Re dalla Toscana. Quindi la cena con degustazione di prodotti tipici a base di selvaggina ed uno spettacolo musicale. Sempre sabato 31 agosto, soprattutto per i più piccoli, #isidejuniorhandler ed il #teamnelli saranno a disposizione per una dimostrazione di handling su come portare un cane in esposizione e per rispondere alle domande di chi si voglia avvicinare al mondo delle Expo.

La domenica mattina, 1° settembre, alle 9:30 l’inizio del raduno dei cani del Gruppo 6 con esperti giudici dell’Enci. Quindi, una tavola rotonda con il Presidente nazionale dell’Enci Dino Muto ed il Commissario straordinario della SIPS Società Italiana Pro Segugio, Gianluca Di Giannantonio.

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto lo staff organizzativo per l’impegno e la dedizione dimostrati – sottolinea Francesco Palmieri, Presidente SIPS sezione provinciale di Salerno – Grazie a questo lavoro di squadra, siamo riusciti a raggiungere un traguardo straordinario: ben 180 iscrizioni al Gran raduno SIPS Salerno! Questo risultato è motivo di grande orgoglio, soprattutto perché è il nostro primo raduno da quando ho assunto (ad aprile scorso) la carica di presidente. Siamo una squadra forte ed unita, e questo successo ne è la prova tangibile. Continuiamo su questa strada, fieri di ciò che abbiamo costruito insieme. Non potevo desiderare squadra migliore. Ci vediamo sabato e domenica prossima nello splendido scenario di Roscigno Vecchia».