In attesa che si definisca il direttivo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, il suo Presidente, Giuseppe Coccorullo, ha chiara la strada e la programmazione da seguire: rivedere il coinvolgimento dell’ente in settori cruciali come il Turismo e l’enogastronomia e puntare a maggiori sinergie anche per risolvere atavici problemi del territorio.