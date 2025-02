Iginio Serrapede verso la presidenza dell’U.S.Agropoli

Cuore, grinta, gol. Si può riassumere così Iginio Serrapede, per tutti Giggetto. Ex calciatore, ora allenatore, sarà lui il nuovo presidente dell’Unione Sportiva Agropoli. Ad annunciarlo il dg e patron dei bianco-azzurri, Costabile Mondelli.

Chi è Giggetto Serrapede

Per Serrapede sarebbe la prima volta in questo ruolo. Una figura d’esperienza nel calcio dilettantistico che con i giusti aiuti da parte della società potrebbe anche risvegliare gli entusiasmi che tanto mancano in casa Agropoli.

57 anni Serrapede ha giocato con blasonate formazioni campane come la Juve Stabia, la Paganese e l’Ebolitana, ma ha indossato anche più volte le casacche dell’Agropoli ed anche quelle della Palmese, della Calpazio, della Pro Salerno e della Gelbison.

Poi importanti esperienze fuori regione con Selinunte, Civitella Roveto, Gioia Tauro e Corigliano. Un girovago del gol che ovunque si è fatto apprezzare per la dedizione, l’impegno, la passione e soprattutto i gol che era capace di fare e di far fare.

Una volta abbandonata l’attività sui campi di calcio a 11 ha intrapreso con altrettanto successo la carriera di calciatore di beach soccer, arrivando a conquistare anche la Nazionale. Oggi continqua a divertirsi in tornei amatoriali e in match